عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

عبر عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على مصر المقاصة بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب، المباريات الكبيرة تحتاج إلى لاعبون بشخصية النادي الأهلي في مثل هذه المباريات".

وأضاف :"نقدر فريق مصر المقاصة رغم الصعوبات التي يعانون منها هذا الموسم، حققنا فوز مهم للغاية بالنسبة لنا سوءا في نهاية المباراة أو في بدايته".

وتابع :"لدينا غيابات كثيرة لكننا نبلغ اللاعبون بأننا لدينا ثقة فيهم ونحن سعداء بأدائهم وشخصية الأهلي لا بد أن تكون متواجدة".

وواصل :"علي معلول لاعب مهم جدا بالنسبة لنا وللفريق وليس لاعب محترف فقط ولكنه من الركائز الأساسية للفريق، وبغض النظر عن كونه لاعب أجنبي ولكن بعتبره لاعب أبناء النادي الأهلي".



وأشار :"كلما تزيد عدد مرات الفوز ما بعده سيكون أصعب أمامنا مباراة صعبة أمام نادي مصر، وهونادي يقدم مباريات مميزة للغاية ، وفي أخر المباريات نجح في تحقيق الفوز أمام طنطا وسنحترمها ونقدرها".



وأوضح نرتب خلال اليومين المقبلين طريقة السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم وأتمنى خلال المباراة المقبلة أن يتواجد معنا حسين الشحات وجونيور أجاي".



وأردف :"طلبنا البطاقة الدولية اليوم، للاعبنا محمود كهربا، ولكن حدث أمر غريب للغاية وحتى الآن لم تصل البطاقة".



وزاد "اكتشفنا أن هناك ناد مصري يقوم بعمل استعلام على اللاعب ولا بد من وجود تحقيق وأن يعلن على الملأ من هو النادي، فمن يقوم بهذا العمل لا بد أن يكون لديه مستندات، وتكون صحيحة".

وأتم حديثه :"اتحاد الكرة سيقوم بحل هذا الأمر ولا بد أن يقوم بفتح تحقيق هذا الأمر، ويكشف النادي المتسبب في ذلك وأن يقوم بعقوبات عليه موضحا أن أكبر عقوبة هي تطبيق نظام تقنية الفيديو "الفار".

