Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة أونلاين BEIn sport مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال ضد مانشستر يونايتد kora live

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:37 م
Advertisements
Advertisements
كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فريق أرسنال والتي ستقام اليوم الأربعاء 1 يناير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري وتولى ارتيتا قيادة تدريب ارسنال في الفترة الأخيرة بعد رحيل المدرب الإسباني اوناي إيمري بسبب سوء النتائج في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي GOAL KOORA وتعادل أرسنال مع فريق بورنموث في مباراة ارتيتا الاولى، بينما تلقى هزيمة قاسية في ديربي لندن أمام فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الثانية YALA LIVE.

جول كورة وكان فريق مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور. COOL KOORA، وغاب اللاعب الفرنسي عن صفوف مانشستر يونايتد لما يقارب الشهرين، وعاد للمشاركة خلال شوط وحيد ضد نيوكاسل وتعرض لإصابة جديدة بعد هذا اللقاء KOORAHD.

كورة أونلاين يذكر أن بعض التقارير الإنجليزية كانت قد أشارت إلى رفض مانشستر يونايتد رحيل بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وان النادي متمسك به خلال هذا الموسم KOORA ONLINE وسوف تكون المباراة بين الفريقين نارية من أجل تحقيق الثلاث نقاط في المباراة.

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 15 ساعة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ 42 دقيقة

جماهير الأهلي تهاجم ميدو.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي يلا كوره| نتيجة اهداف مباراة الاهلي الآن

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ ساعتين

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كوره| مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر (الشوط الثاني)| نتيجة مباراة الاهلي اليوم| هدف الاهلي الآن

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان| مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري| شاهد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة اليوم الاربعاء 1-1-2020

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهليzamalek tv

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

منذ 37 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:18 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

06:59 م

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

09:44 م

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان| مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

08:04 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهليzamalek tv

07:39 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status