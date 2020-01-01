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حسام الدين حسين يودع "صباح الورد"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:50 م
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حسام الدين
حسام الدين
رباب مصطفي
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أعلن الأعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد" علي قناة "ten"، عن انتهاء هذا البرنامج .

حيث شارك "الدين حسين"، صورة له أثناء برنامجه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .

حيث علق عليها: "بداية عام.. ونهاية تجربة.. شخصياً استمتعت جدا أثناء تقديمي لبرنامج صباح الورد.. وكنت محظوظ بفريق عمل مختلف.. أعتقد أن المجموعة دى بقيادة تامر إسماعيل صالح ممكن تعمل تجارب نوعية مختلفة عن ما يقدم الآن.. أتمنى لهم كل النجاح لأنهم يستحقوا وشكراً جزيلاً maha bahnassy ،Samer Naeem gayed ضحكنا كتير شكراً لجميع قناة ten years، انتهت التجربة مع قناة ten ..وقريبا نعود" ونال العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره.

يذكر أن حسام الدين حسين، عمل لعدة قنوات مصرية وعربية، مثل قناة "on tv"، وقدم عدد من البرامج آخرهم كان برنامج "صباح أون" .
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