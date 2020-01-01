هونج كونج.. إطلاق الغاز المسيل للدموع على احتجاجات العام الجديد









تصاعدت المسيرة التي ضمت عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونج كونج، اليوم الأربعاء، في مشاهد فوضوية؛ حيث أطلقت الشرطة عدة جولات من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على الحشود بما في ذلك الأسر قبل وقف الحدث.واندلع العنف خلال المسيرة السلمية إلى حد كبير؛ حيث ضغطت الجماهير على السلطات للحصول على مزيد من التنازلات في المدينة التي يحكمها الصين.وفي منطقة "وانشي بار"، كان بعض المتظاهرين يحملون رسومات مرسومة بالرش وحطموا آلات صرف النقود في أحد فروع بنك "ايتش ايس بي سي"، عندما تحركت شرطة مكافحة الشغب وسط حشود في مواجهة متوترة؛ حيث تم إطلاق الغاز المسيل للدموع على الحشود، مما جعل بعض الأطفال يبكي.وقام المتظاهرون، بعضهم يرتدون أقنعة واقية من الغاز يرتدون ملابس سوداء، بإعادة تجميع صفوفهم وشكلوا خطوطهم الخاصة، بينما أغلقت الشرطة الطرق لمنع الحشود الكبيرة من إكمال المسيرة مع حلول الليل.وقدر المنظمون أن أكثر من مليون شخص شاركوا، لكن الشرطة قالت: إن "60 ألف متظاهر حضروا ذروة المسيرة".وأصبح الجو متوترًا في العديد من المناطق في جزيرة هونج كونج، حيث حفر مئات المحتجين، وشكلوا حواجز على الطرق، وأشعلوا النيران وألقوا بضع قنابل حارقة.وشكلت السلاسل البشرية على الطرق للمساعدة في نقل الإمدادات إلى الناس على الخطوط الأمامية، بما في ذلك المظلات والطوب.ووجه المتظاهرون غضبهم إلى مجموعة "إيتش ايس بي سي" المصرفية العالمية بدعوى وجود صلة بين اعتقال أربعة أعضاء في المجموعة، التي جمعت الأموال لدعم المتظاهرين والإغلاق المبكر لحساب "إيتش ايس بي سي"المرتبط بالمجموعة.وقال متحدث باسم البنك، إننا ندين بشدة أعمال التخريب والأضرار التي لحقت بنا في أماكن متكررة في الأيام القليلة الماضية، نحن نعتقد أن هذه غير مبررة.وفي وقت سابق من اليوم، تحت الغيوم الرمادية، يحمل المواطنون الصغار والكبار، والكثير منهم يرتدون ملابس سوداء وبعضهم ملثمين، علامات مثل "الحرية ليست حرة" قبل الانطلاق.وقال رجل يدعى تونغ، إنه "من الصعب نطق" سنة جديدة سعيدة "لأن الناس في هونغ كونغ غير سعداء"، وأضاف، ما لم يتم تحقيق المطالب الخمسة، ويتم مساءلة الشرطة عن وحشيتهم، فلن يكون لدينا عام جديد سعيد حقيقي".وكان يشير إلى الدفع للحصول على تنازلات من الحكومة بما في ذلك الديمقراطية الكاملة، والعفو عن أكثر من 6500 شخص اعتقلوا حتى الآن، وتحقيق قوي ومستقل في تصرفات الشرطة.وعلى طول الطريق، اختلط عدد من الساسة في المناطق المؤيدة للديمقراطية المؤيدين للديمقراطية مع الحشود في يومهم الأول في السلطة، حيث ساعد بعضهم في جمع التبرعات لمساعدة الحركة، كما حمل الشباب أعلام "استقلال هونج كونج" ورددوا أن فصل المدينة عن الحكم الصيني كان "المخرج الوحيد".وقال جيمي شام، أحد قادة الجبهة المدنية لحقوق الإنسان التي نظمت المسيرة، لقد بدأت الحكومة بالفعل القمع قبل بداية العام الجديد... من يتعرض للاضطهاد، سنقف إلى جانبهم، كما أدان المنظمون قرار الشرطة بإلغاء المظاهرة.وكان الآلاف من المحتفلين في هونغ كونغ قد رحبوا في وقت سابق في عام 2020 بالمتنزهين الجدد على طول ميناء فيكتوريا، وهم يرددون شعار الحركة "تحرير هونج كونج"، "ثورة عصرنا"، للثواني الأخيرة قبل ضرب الساعات منتصف الليل.كما قال الرئيس الصيني شي جين بينج، في خطاب بمناسبة العام الجديد، إن بكين "ستحمي بحزم رخاء واستقرار" هونج كونج في إطار ما يسمى بإطار "دولة واحدة ونظامان".وغضب كثير من الناس في هونج كونج من قبضة بكين المشددة على المدينة، التي وعدت بدرجة عالية من الحكم الذاتي بموجب هذا الإطار، عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997، ونفت بكين تدخلها وتلقي باللوم على الغرب لإثارة الاضطرابات.