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يلا كوره| مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر (الشوط الثاني)| نتيجة مباراة الاهلي اليوم| هدف الاهلي الآن

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:40 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي ضد مصر المقاصة اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، في مباراة نارية بين الأهلي ونظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري:-
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في تمام السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On sport، وTime sport, المالكين لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد مصر المقاصة، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري، يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر الأهلي ضد مصر المقاصة
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