Advertisements
Advertisements
Advertisements

بوجبا يغيب عن مانشستر يونايتد في مواجهة أرسنال

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يغيب اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد عن فريقه خلال مواجهة فريق أرسنال والتي ستقام اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة M.E.N، إن التقارير التي أشارت لإنضمام بول بوجبا لبعثة مانشستر يونايتد في لندن غير صحيحة، واللاعب غادر منزله هذا الصباح متوجهاً لمقر النادي 'كارينجتون' للتدرب أو الخضوع للعلاج.


واوضحت الصحيفة أن بوجبا لن يخوض مباراة ارسنال بسبب إصابة عضلية كان قد تعرض لها بعد مباراة نيوكاسل يونايتد في البريميرليج.


وغاب اللاعب الفرنسي عن صفوف مانشستر يونايتد لما يقارب الشهرين، وعاد للمشاركة خلال شوط وحيد ضد نيوكاسل وتعرض لإصابة جديدة بعد هذا اللقاء.


يذكر أن بعض التقارير الإنجليزية كانت قد أشارت إلى رفض مانشستر يونايتد رحيل بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وان النادي متمسك به خلال هذا الموسم.

Advertisements

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري| شاهد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة اليوم الاربعاء 1-1-2020

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي يلا كوره| نتيجة اهداف مباراة الاهلي الآن

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهليzamalek tv

منذ ساعة و 14 دقيقة

الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان| مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

منذ أقل من ساعة

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

منذ أقل من ساعتين

استفتاء الماركا| ميسي الأفضل.. ومفاجأة في ترتيب محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:18 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

06:59 م

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

07:52 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهليzamalek tv

07:39 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

07:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status