بوجبا يغيب عن مانشستر يونايتد في مواجهة أرسنال

يغيب اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد عن فريقه خلال مواجهة فريق أرسنال والتي ستقام اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة M.E.N، إن التقارير التي أشارت لإنضمام بول بوجبا لبعثة مانشستر يونايتد في لندن غير صحيحة، واللاعب غادر منزله هذا الصباح متوجهاً لمقر النادي 'كارينجتون' للتدرب أو الخضوع للعلاج.









واوضحت الصحيفة أن بوجبا لن يخوض مباراة ارسنال بسبب إصابة عضلية كان قد تعرض لها بعد مباراة نيوكاسل يونايتد في البريميرليج.









وغاب اللاعب الفرنسي عن صفوف مانشستر يونايتد لما يقارب الشهرين، وعاد للمشاركة خلال شوط وحيد ضد نيوكاسل وتعرض لإصابة جديدة بعد هذا اللقاء.









يذكر أن بعض التقارير الإنجليزية كانت قد أشارت إلى رفض مانشستر يونايتد رحيل بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وان النادي متمسك به خلال هذا الموسم.



