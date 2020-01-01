Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى يناشد بإقامة احتفالات 2021 بميدان التحرير بعد تطويره

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:35 م
Advertisements
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
ناشد الإعلامي أحمد موسى، المسئولين بإقامة احتفالات كبيرة في ميدان التحرير 2021 خاصة عقب تطويره ووضع المسلة الفرعونية، مضيفًا: "عايزين ميدان التحرير يجمع الناس فيه تاني".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدة البلد"، مساء الأربعاء، إنه يجب إقامة احتفالات كبيرة في منطقة الأهرامات أيضا، لافتا إلى أن ملايين المصريين احتفلوا بالعام الجديد 2020.

واحتفل ملايين المواطنين بالعام الجديد في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، وأطلقوا الألعاب النارية في الهواء وارتدوا الملابس الاحتفالية، وهنأ المواطنون بعضهم بالسنة الجديدة، متمنين أن تكون سنة خيرا وسعادة على الجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

العام 2020 اخبار مصر أحمد موسى

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ ساعة و 26 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

منذ أقل من ساعتين

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ نصف ساعة

الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان| مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

منذ أقل من ساعة

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

منذ أقل من ساعتين

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ ساعة

استفتاء الماركا| ميسي الأفضل.. ومفاجأة في ترتيب محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري| شاهد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة اليوم الاربعاء 1-1-2020

منذ ساعة و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي يلا كوره| نتيجة اهداف مباراة الاهلي الآن

منذ ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهليzamalek tv

منذ ساعة و 18 دقيقة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الصوت والضوء: إضاءة الأهرامات وأبو الهول نصف ساعة احتفالاً بالعام الجديد

نشرة أخبار منتصف الليل.. احتفالات للمصريين عقب إعلان نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية

خاص للفجر| الآثار تبحث وضع مسلة بميدان التحرير ومسلة المطار مرشحة للنقل

أحمد موسى يكشف مفاجأة تنتظر المصريين في ميدان التحرير (فيديو)

أحمد موسى يكشف تفاصيل تطوير ميدان التحرير (فيديو)

من صاحب فكرة نقل المسلة الفرعونية إلى ميدان التحرير؟

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:18 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

06:59 م

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

07:52 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهليzamalek tv

07:39 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

07:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status