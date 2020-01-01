أحمد موسى يناشد بإقامة احتفالات 2021 بميدان التحرير بعد تطويره



واحتفل ملايين المواطنين بالعام الجديد في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، وأطلقوا الألعاب النارية في الهواء وارتدوا الملابس الاحتفالية، وهنأ المواطنون بعضهم بالسنة الجديدة، متمنين أن تكون سنة خيرا وسعادة على الجميع.

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المسئولين بإقامة احتفالات كبيرة في ميدان التحرير 2021 خاصة عقب تطويره ووضع المسلة الفرعونية، مضيفًا: "عايزين ميدان التحرير يجمع الناس فيه تاني".وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدة البلد"، مساء الأربعاء، إنه يجب إقامة احتفالات كبيرة في منطقة الأهرامات أيضا، لافتا إلى أن ملايين المصريين احتفلوا بالعام الجديد 2020.