"الانضباط" تعلن تغريم الهلال والأهلي والشباب والحزم

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، غرامة على نادي الهلال تقدر بحوالي 30 ألف ريال؛ لقيام جماهيره برمي 7 علب مياه في مباراة الحزم، وتغريم الأهلي 33,750 ريال، بسبب تأخر دخول لاعبي فريقه إلى أرض الملعب مما تسبب في تأخر بدء مباراة الشباب دقيقة و21 ثانية، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد إلى اللجنة.





وأعلنت لجنة الانضباط عن تغريم نادي الحزم 10,000 ريال؛ لقيام جمهوره بقذف علبتان مياه تجاه الملعب، وذلك بعد نهاية المباراة، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة، وكذلك تغريم نادي الشباب 15,000 ريال، بسبب تأخر دخول لاعبي فريقه إلى أرض الملعب لمدة دقيقة، مما تسبب في تأخر بدء المباراة دقيقة و21 ثانية، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد إلى اللجنة.





وأضافت لجنة الانضباط "تغريم نادي الشباب 30 ألف ريال؛ لقيام جمهوره بقذف عدد (6) عصي بلاستيكية باتجاه لاعبي الفريق المنافس (الأهلي)، وذلك بعد نهاية المباراة، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.





واختتمت لجنة الانضباط قرارات الصادرة اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020م، بقرار تغريم لاعب نادي الوحدة انسليمو داسيلفا 20 ألف ريال؛ لدخوله إلى غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف مباراة الفيصلي الرسمي، وذلك بعد نهاية المباراة وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.



