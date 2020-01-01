الداخلية: تنفيذ ٥٣ ألف حكم قضائي متنوع خلال ٢٤ ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار ٢٤ ساعة ، من تنفيذ ٥٢ ألفا و٨٨٧ حكما قضائيا متنوعا.





وشملت هذه الأحكام تنفيذ ١٨٤ حكما جنائيا، و١٥ ألفا و٥٨٦ حكم حبس جزئي، وألفين و٩٨٧ حكم حبس مستأنف، فضلا عن تنفيذ ٢٦ ألفا و حكمين غرامات، و٨ آلاف و١٢٨ حكم مخالفات.





واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار باقي الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.



