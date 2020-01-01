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الداخلية: تنفيذ ٥٣ ألف حكم قضائي متنوع خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار ٢٤ ساعة ، من تنفيذ ٥٢ ألفا و٨٨٧ حكما قضائيا متنوعا.

وشملت هذه الأحكام تنفيذ ١٨٤ حكما جنائيا، و١٥ ألفا و٥٨٦ حكم حبس جزئي، وألفين و٩٨٧ حكم حبس مستأنف، فضلا عن تنفيذ ٢٦ ألفا و حكمين غرامات، و٨ آلاف و١٢٨ حكم مخالفات. 

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار باقي الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
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الكلمات المفتاحية

مباحث تنفيذ الأحكام حكم قضائي الداخلية الإجراءات القانونية

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