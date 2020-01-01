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الكهرباء: العداد الكودي آلية لحساب استهلاك المواطن بدقة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:32 م
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العداد الكودي
العداد الكودي
أمنية فوزي
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل قرار فتح توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية، موضحًا أن مجلس الوزراء هو صاحب الحق في اتخاذ هذا القرار طبقًا لقواعد سيتم الإعلان عنها قريبًا، كما أنه سيتم تنفيذ القرار قريبًا.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن العداد الكودي هو آلية لدقة حساب استهلاك المواطن، لافتًا إلى أن عداد المباني المرخصة يكون باسم الشخص، ولكن العداد الكودي يكون للمباني غير المرخصة.

وأشار إلى أن العداد الكودي يحسب استهلاك المواطن بدقة كبيرة وبعدالة، ولكن لا يقنن وضع الوحدة السكنية، ولا يمنع إزالة العقار، وهو مجرد آلية لدقة الاستهلاك الحقيقي بالنسبة للمواطن والشركة.

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