السبت.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر



وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة التزام الكليات بكافة الإجراءات والضوابط المتخذة والمعلنة لتنظيم العملية الامتحانية بالجامعة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية لأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات خلال أدائهم للامتحانات التى تنطلق يوم السبت الموافق 4 يناير 2020.



ووجه رئيس الجامعة إدارات الكليات بالعمل على إزالة كافة العقبات والعوائق التي قد تواجه الطلاب والطالبات أو تؤثر على أدائهم خلال فترة الامتحانات، مؤكدا على ضرورة التزام ورقة الأسئلة بالمواصفات التي وضعتها الجامعة، وأن لا تخرج الأسئلة بأي حال من الأحوال عن أجزاء المنهج الدراسي المشروحة فعليًا للطلاب من الكتاب الجامعى، خلال المحاضرات؛ لما يقيس نواتج التعلم المستهدفة معرفيًا، ومهاريًا، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية تواجد أستاذ المادة داخل اللجان؛ للإجابة على استفسارات الطلاب.



ونبه على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال، داخل لجان الامتحان سواء مع الطلاب أو المراقبين؛ تحقيقًا للانضباط بحيث تقيس الامتحانات المستوى الحقيقى للطلاب.

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور العدل القاضى مدير المركز الهندسي بالجامعة والدكتور عبده ابراهيم عميد كلية اللغة العربية والدكتور محمد المليجى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين والدكتور طه عبد الخالق وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة واللواء أيمن الدرديرى مدير عام أمن جامعة الأزهر، كليات فرع الجامعة بقطاع الدراسة، للاطمئنان على جاهزية الكليات لامتحانات الدراسى الفصل الأول من العام الجامعي 2019/ 2020 ومدى استعداد الكليات لاستقبال الامتحانات على الوجه الأمثل.