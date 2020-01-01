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أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:28 م
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صلاح_و_ماني_لاعبي_ليفربول
صلاح_و_ماني_لاعبي_ليفربول
حسام مجدي
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يقترب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من تلقي صدمة قوية جديدة بسبب السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق خلال الفترة القادمة.


ماني يقترب بشدة من الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

وكشف صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسة أن ساديو ماني هو المفضل حتى الآن للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 نظرا للإنجازات التي حققها خلال هذا العام أبرزها حصده لقب دوري أبطال أوروبا ووصوله للدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.


ويتنافس ماني على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 مع كل من محمد صلاح والجزائري رياض محرز نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي.


وفي حالة فوز ساديو ماني بالفعل بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 ستكون هذه بمثابة صدمة للنجم المصري بعد أن سيطر على الجائزة في أخر سنتين متتاليتين.


مشاركات صلاح وماني مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك ساديو ماني في 27 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 14 هدف بينما صنع 7 أهداف.


بينما شارك محمد صلاح في 26 مباراة حتى الآن مع الريدز خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.

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الكلمات المفتاحية

ماني ليفربول صلاح الدوري الانجليزي

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