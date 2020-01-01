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مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مشاريع اليمن الرئيسية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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وقع مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة، اليوم الأربعاء، اتفاقين بقيمة 14 مليون ريال سعودي.

وخصصت الاتفاقية الأولى للاستجابة الطارئة للنظافة والصرف الصحي في محافظة عدن، والثاني هو تقديم وتوزيع المساعدات الغذائية في اليمن 2020.

ويعتبر اليمن بلد حيث ملايين الناس في حاجة ماسة إلى الصرف الصحي والنظافة والمساعدات الغذائية؛ حيث إن إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة ويقلل من انتشار المرض.

ولا تزال احتياجات خدمات الأغذية والمياه والصرف الصحي كبيرة، بسبب العدد المتزايد من الأشخاص النازحين داخلياً والأشخاص المحتاجين نتيجة للصراع.

كما قام بتوقيع الاتفاقية الخاصة بالاستجابة للطوارئ والنظافة الشخصية الدكتور عبدالله الربيعه المشرف العام على مؤسسة مركز الملك سلمان للإغاثة مع مؤسسة اليد باليد، مع إمكانية أن تفيد الاتفاقية 865000 شخص، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية في مجال النظافة العامة والصرف الصحي البيئي في محافظة عدن.

وسوف يسهم ذلك في تحسين مستوى النظافة العامة والتثقيف الصحي والحد من انتشار الأوبئة والأمراض، التي سببها تراكم النفايات، وعلاوة على ذلك، سوف يسهم الاتفاق على بناء قدرات المجتمع المحلي.

كما تم توقيع اتفاقية تقديم وتوزيع المساعدات الغذائية في اليمن 2020 مع تحالف الخير للإغاثة الإنسانية، سيوفر الدعم 90,000 شخص يعيشون في حضرموت، المهرحة، مأرب، والجوف معونة غذائية.

وفي بيان صحفي، أعرب المشرف العام لـ "مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة"، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقيات، قال الدكتور ربيع، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من المساهمة في تخفيف المعاناة ودعم الشعب اليمني.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، نفذت المملكة العربية السعودية مشاريع في اليمن بتمويل إجمالي قدره 16,7 مليار دولار أمريكي، هذا يجعل المملكة واحدة من أكبر المانحين لليمن.

كما نفذ مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة، أيضًا 383 مشروعًا في قطاعات مختلفة بتكلفة إجمالية قدرها 2,9 مليار دولار أمريكي، غطت جميع مناطق البلد بنزاهة.

وقال ربيع، إن العمل الإنساني السعودي له آفاق واسعة ويعكس الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية.

كما يعمل المركز في 46 دولة حول العالم، ويستعد الآن لاستضافة منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني في مارس 2020، تحت رعاية ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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الكلمات المفتاحية

مركز الملك سلمان للإغاثة اليمن المملكة العربية السودية الملك سلمان الرياض

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