خبيرة فلك: "مواليد هذا البرج هيولعوا إن لم يتقربوا إلى الله"

قالت جنا عطايا، خبيرة الفلك، إن عام 2020 نقطة تحول في العالم، وسيشهد نهاية الكثير من الحروب، وسيكثر فيه عدد حالات الانتحار، وانخفاض التدين في بعض الدول الأوروبية.



وتابعت عطايا، خلال حوارها ببرنامج "كلام الغيطي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن العام الجديد سيكون جالبًا للخير بإذن الله، والأعوام المقبلة ستشهد الكثير من الأحلام والآمال بالنسبة للكثير من الأبراج.



ولفتت خبيرة الفلك، إلى أن أكثر الأبراج روحانيات وحظًا في العام الجديد برج الحمل، أما برج السرطان فلديه روحانيات وحظوظ جيدة، معقبة: "مواليد برج السرطان اللي بعيد منهم عن ربنا في 2020 هيولعوا".

