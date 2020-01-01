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نتنياهو يقرر طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الرشوة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:19 م
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بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الفجر
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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الرشوة والفساد، قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له بـ 4 ساعات.

ويذكر أن قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم بدولة الاحتلال، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر اعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها.

وأضافت الخارجية في بيان لها، يوم الأحد، "ينحصر كَرَم نتنياهو لليمين واليمين المتطرف في سيل من الوعود المتتالية على حساب الحقوق الفلسطينية يغلفها بين الفينة والأخرى بأبعاد إقليمية مختلفة، تارة بتضخيم مفهوم (العدو الخارجي)، وأخرى عبر التغني بتقارب عربي اسرائيلي مزعوم، وتمجيد تحالفه مع إدارة ترمب وفريقه المتصهين".


ولفتت إلى أن نتنياهو ليس شريك سلام، بل هو عدو للسلام، عدو للقانون الدولي ومعادي للشرعية الدولية، وعلى المجتمع الدولي التعامل مع هذه الحقيقة، وإدارة ترامب لا تهدف لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإنما ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية وتحويل الاحتلال الإسرائيلي إلى واقع وحق من منطلق التفوق الاميركي والاستعلاء، بغض النظر عن موزاين القوى على المستوى الإسرائيلي أو على المستوى الأميركي، فالشعب الفلسطيني بقواه الحية وقيادته الرشيدة قالت وستبقى تقول لا، وستواجه هذه التحديات وستفشلها.

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الكلمات المفتاحية

طلب تهم بنيامين نتنياهو المحاكمة الفساد الحصانة البرلمانية

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