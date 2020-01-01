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أحمد موسى عن احتفالات المصريين بالعام الجديد: دليل على الأمن والأمان

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:24 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يوثق احتفالات المصريين في كافة محافظات الجمهورية بالعام الجديد 2020، موضحًا أنه كان هناك احتفالات برأس البر وبنها والتجمع الخامس والإسكندرية والمنصورة والمحلة الكبرى والغردقة وشرم الشيخ والشيخ زايد.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن نصف مليون مواطن احتفلوا برأس السنة الميلادية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث أطلقت الألعاب النارية بكثافة بالإضافة إلى الأغاني.

وتعجب من الأعداد الكبيرة التي احتفلت في منطقة رأس البر رغم برودة الجو وكذلك في الإسكندرية؛ وهذ يدل على أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن المواطنين احتفلوا حتى ساعات الصباح الباكر.
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