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بسبب الاعتراض.. بطاقة صفراء لسيد عبد الحفيظ في لقاء الأهلي والمقاصة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:21 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم بالنادي الأهلي على قرارات أمين عمر حكم مباراة مصر المقاصة، خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وأشهر الحكم أمين عمر بطاقة صفراء لعبد الحفيظ بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية مهددا إياه بالطرد في حالة تكرار الاعتراض.


جاء اعتراض مدير الكرة بالأهلي بسبب عدم احتساب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح احمد الشيخ في إحدى الكرات المشتركة والتي يرى من خلالها أمين عمر لا تستحق احتسابها كمخالفة على لاعب المقاصة.

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