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تعادل سلبي بين المقاصة والأهلي في الشوط الأول

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:19 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة مصر المقاصة أمام ضيفه الأهلي في اللقاء المقام على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.


أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر حيث دفع بعلي معلول في مركز الجناح الأيسر بدلا لجونيور أجاي المصاب، وأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر ومحمد هاني في الجبهة اليمنى، فيما تولى مروان محسن قيادة خط الهجوم.


بداية اللقاء كانت قوية من جانب فريق مصر المقاصة حيث تسلم عمرو مرعي كرة بينية رائعة من وسط الملعب جعلته منفردًا بمحمد الشناوي حارس الأهلي لكنه سددها بجوار القائم الأيسر لحارس الفريق الأحمر.


وفي الدقيقة السابعة تهيأت الكرة لمحمد مجدي "قفشة" في أول المحاولات الهجومية للأهلي فبدلًا من تسديدها فضل تمريرها لمروان محسن لينقض عاصم سعيد ويبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه.

 
ومن عمل جماعي رائع وصلت لمحمد مجدي قفشة من الناحية اليسرى في الدقيقة ١٥ ليسددها أعلى عارضة محمود حمدي حارس مصر المقاصة.


وفي الدقيقة ٢١ انطلق محمد مسعد من الناحية اليسرى مرواغًا أحمد فتحي وسقط في منطقة الجزاء مطالبًا حكم اللقاء أمين عمر بركلة جزاء لكن الحكم طالب باستئناف اللعب.


وحصل أليو ديانج على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٢٣ من على حدود منطقة الجزاء سددها محمد مجدي "قفشة" بشكل متقن لكنها مرت بقليل على يمين الحارس محمود حمدي وتضيع فرصة خطيرة للأهلي.


ووصلت الكرة في الدقيقة ٣٠ إلى شيمس بيكلي داخل منطقة الجزاء منفردًا بمحمد الشناوي الذي تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة، ليهدر بعدها مروان محسن كرة رأسية وصلته من علي معلول.


وانطلق عمرو السولية في وسط الملعب مع حلول الدقيقة ٣٦ ومرر الكرة لمحمد مجدي "قفشة" ومنه لأحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء الذي سدد الحرة أعلى عارضة أصحاب الأرض.


وفي الدقيقة ٣٩ اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي على قرار أمين عمر الذي رفض احتساب ركلة حرة لصالح أحمد الشيخ ويحتسب لعبة أخرى لأحمد محسن لشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مدير الكرة.


وانطلق المالي أليو ديانج في الدقيقة ٤٠ من وسط الملعب ليتوغل داخل منطقة جزاء المقاصة وينفرد بمحمود حمدي حارس المقاصة لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن مهدرًا فرصة إحراز هدف محقق للأهلي.


ومرت الدقائق المتبقية القليلة من عمر الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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