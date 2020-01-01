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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:18 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 1/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || مقتل 26 من قوات الأمن الأفغاني

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بمقتل 26 من عناصر قوات الأمن الأفغانية، جراء سلسلة هجمات جديدة نفذتها حركة "طالبان" شمال البلاد الليلة الماضية، حسب مسؤولين محليين.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || واشنطن تعلن إرسال 750 جنديا أمريكيا إلى العراق

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إرسال 750 جنديا أمريكيا إلى العراق، لدعم القوات الموجودة هناك، والبالغ عددهم نحو 5 آلاف جندي.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || عازفة بيانو تتولى رئاسة الكونفدرالية السويسرية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء


أعلنت السلطات السويسرية، مساء الأربعاء، تولي تولت السويسرية سيمونيتا سوماروغا، وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات، رئاسة الكونفدرالية السويسرية، وهو منصب رمزي بحت.

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واشنطن مسؤولين محليين قوات الأمن الأفغاني عازفة بيانو طالبان سيمونيتا سوماروغا العراق

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