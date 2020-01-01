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الأهلي يحسم قرار التعاقد مع حجازي وأسامة جلال
الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:15 م
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الفجر الرياضي
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استبعدت لجنة الكرة بالنادى الأهلى، فكرة التعاقد مع كلا من أحمد حجازى، مدافع ويست بروميتش، وأسامة جلال، لاعب إنبى، إلى نهاية الموسم الحالى.
وحسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، موقفه بالتعاقد مع مهاجم أجنبى وتأجيل فكرة التعاقد مع مدافع بعد إصابة سعد سمير حتى نهاية الموسم.
ويتبقى لنادى الأهلى مكان واحد فقط فى القائمة، وبنسبة كبيرة يكون النيجيرى إليكى، مهاجم لوزيرن السويسرى.
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