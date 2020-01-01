إنسحاب المليشيات العراقية من أمام السفارة الأمريكية





اليوم الأربعاء،

أكبر سفارة أمريكية



انسحب أنصار الجماعات شبه العسكرية العراقية المدعومة من إيران،التي اقتحمت محيط السفارة الأمريكية والقوا الحجارة في يومين من الاحتجاجات، بعد أن أرسلت واشنطن قوات إضافية وهددت بالانتقام من طهران.وألقى المتظاهرون الغاضبون من الضربات الجوية الأمريكية ضد حزب الكتائب المدعوم من طهران، والذي قتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، الحجارة على المبنى بينما أطلقت القوات الأمريكية المتمركزة على أسطح المنازل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.ولكن بعد ظهر اليوم، بدا أن معظمهم قد استجاب لدعوة للانسحاب، صادرة عن المجموعة المظلة التابعة لقوات التعبئة الشعبية (الميليشيا الشعبية)، والتي تضم ميليشيات شيعية بشكل رئيسي، والتي قالت: إن "رسالة المتظاهرين قد سمعت".كما استخدم الشبان أغصان أشجار النخيل لاكتساح الشارع أمام مجمع السفارة، في حين قام آخرون بتعبئة المعدات وعادت شاحنات لنقل الناس، غادر البعض لإقامة معسكر احتجاج أمام فندق قريب، ومثلت الاحتجاجات منعطفًا جديدًا في حرب الظل بين واشنطن وطهران في الشرق الأوسط.وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواجه إعادة انتخابه عام 2020، بالانتقام من إيران لكنه قال في وقت لاحق، إنه لا يريد الحرب.وجاءت الاضطرابات بعد غارات جوية أمريكية يوم الأحد الماضي، على قواعد كتائب حزب الله ردا على هجمات صاروخية أسفرت عن مقتل مقاول أمريكي في شمال العراق الأسبوع الماضي.ويوم الثلاثاء الماضي، هتفت الحشود "الموت لأمريكا!"، وأشعلت النيران، وحطمت كاميرات المراقبة، كما انتهكوا المحيط الخارجي للسفارة، لكنهم لم يدخلوا المجمع الرئيسي.تعد السفارة الضخمة، التي بنيت على ضفاف نهر دجلة في "المنطقة الخضراء" المحصنة في وسط بغداد أثناء الاحتلال الأمريكي في أعقاب الغزو الذي أطاح بصدام حسين عام 2003، أكبر بعثة دبلوماسية أمريكية في العالم.وقالت واشنطن، إن دبلوماسييها في أمان وكانوا يهرعون مئات القوات الإضافية إلى المنطقة.وجاء هذا الإجراء المعادي لأمريكا بعد أشهر من الاحتجاجات في العراق ضد الحكومة والميليشيات، التي تدعمها إيران والتي تدعمها؛ حيث شكي العديد من العراقيين من أن بلادهم أصبحت ساحة معركة لحرب بالوكالة من أجل التأثير بين واشنطن وطهران، وقادتهم مدينون جدًا للقوى الخارجية.كما واجهت الحكومة العراقية منذ فترة طويلة احتكاكات في علاقاتها الوثيقة مع الخصمين، وتحدث ترامب مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء الماضي، وطالب العراق بحماية السفارة، وأدان الزعيم الإيرانى الأعلى أية الله على خامنئى "الهجمات الأمريكية".وقال مسؤولون أمريكيون، إن 750 جنديًا إضافيًا سيتمركزون في البداية خارج الكويت ويمكن إرسال ما يصل إلى 4000 جندي إلى المنطقة في الأيام المقبلة.وتمركز أكثر من 5000 جندي أمريكي في العراق لدعم القوات المحلية، لقد حفزت الضربات الجوية الدعوات داخل العراق لطردهم.وعلى الرغم من عقود من العداء بين إيران والولايات المتحدة، وجدت الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الأمريكية نفسها على نفس الجانب خلال حرب العراق ضد مقاتلي تنظيم "داعش" 2014-2017، حيث ساعدت القوتان الحكومة على استعادة الأراضي من المسلحين الذين تجاوزوا الثلث. العراق.ومنذ ذلك الحين، لم تغادر القوات الأمريكية بعد، بينما تم دمج الميليشيات التي تدعمها إيران في قوات الأمن.كما دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي أعلن عن خطط للتنحي في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها أكثر من 450 شخصًا، إيران وحلفاؤها.وربما تكون الميليشيا قد قررت الانسحاب من السفارة لتجنب جعله، ضعيفًا أو لتجنب الاشتباكات مع القوات الحكومية.وبين عشية وضحاها، نصب المتظاهرون خياما وتخيّموا خارج جدران السفارة، ثم أحضروا الطعام ومعدات الطهي والمراتب خلال الصباح، مشيرين إلى خطط البقاء قبل دعوة الانسحاب.