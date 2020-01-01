



رابط موقع أبشر للجوازات | إستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية 1441 وميعاد إنتهاء الإقامة وغرامات التأخير





العديد من الأشخاص المغتربين يبحثون عن طرق الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة 1441 من خلال رابط موقع ابشر للجوازات، ويمتلك الموقع اكثر من خدمة لمساعدة المغتربين والكفلاء من حيث الاستعلام أو تجديد الإقامة للوافدين أو البحث عن عامل هارب، وإليكم في هذا المقال رابط الموقع المباشر وسبل تجديد الإقامة والرسوم المستحقة لها والغرامات المستحقة عليها في حالة التأخير عن موعد السداد، كما يوجد أيضا على موقع أبشر خدمات اخرى خاصة بالشركات الحكومية والخاصة.





الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة

قامت المملكة السعودية بتسهيل عمليات الإستعلامات عن الإقامة وطرق التجديد، ومعرفة كل التفاصيل المطلوبة بالتعاون مع وزارة الداخلية عن طريق بوابة اليكترونية لمواكبة العصر، نظرا لرؤية جديدة تحددها للسنوات المستقبلية القادمة ، ومن موقع أبشر ومن خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنك الحصول على كل المعلومات المرتبطة بالجوازات السعودية، وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حملة لمكافحة المخالفين لقانون الإقامة وتنظيم الأمور المتبعة للوافدين وشئونهم المختلفة.





وهناك بعض الأشخاص الذين يقومون بعمل مخالفات لقانون الإقامة بالمملكة مثل التخلف عن موعد رحيل الحجاج أو من لايملكون فيزة إقامة أو المتخلفين عن سداد الغرامات المستحقة، وقد بلغت قيمة الغرامة في المرة الأولي إلى 500 ريال سعودى ثم تضاعف ثم يرحل المغترب في المرة الثالثة، كما يجب على الوافد متابعة المخالفات المرورية الخاصة به من خلال موقع أبشر للجوازات، وقد بلغت قيمة الرسوم للتجديد 600 ريال والمرافقين 500 ريال سعودي.





خطوات الاستعلام عن الإقامة من خلال رابط أبشر للجوازات

الدخول المباشر إلى موقع أبشر من خلال الرابط التالي: رابط موقع أبشر للجوازات ، تسجيل الدخول وإدخال البيانات، ثم الدخول إلى صفحة الأفراد والجوازات، ثم الدخول إلى صفحة الاستعلامات عن الإقامة وإدخال البيانات، ثم الحصول على بيانات الإقامة الخاصة بك من حيث موعد الإنتهاء والتجديد، ويمكن للكافل تجديد الإقامة الخاصة بالعاملين لديه وتسديد القيمة المستحقة من خلال بطاقة الائتمان.



