خبير تربوي: السيسي أول رئيس يضع التعليم ضمن أولوياته (فيديو)

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول رئيس مصري يضع التعليم ضمن أولوياته، لافتَا إلى أن الرئيس رصد 2 مليار جنيه لتطوير التعليم الفترة الأخيرة.



وتابع "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأربعاء، أن استخدام التابلت في التعليم أحدث نقلة تكنولوجية كبيرة في مصر، خلاف توفير الدولة أكبر مكتبة معرفية متمثلة في بنك المعرفة، بدلًا من الاعتماد فقط على كتب المدرسة التي لا يوجد فيها، إلا رأي وفكر واحد.



وأشار إلى أن تطوير التعليم لم يقف عند تطوير المعلمين فقط، بل يعمل على وضع اختبارات لدخول الجماعة، وهذا يأتي ضمن صنع متعلم جديد، وتناغم كامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإحداث نهضة في مجال التعليم.

