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حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:24 م
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الفجر الفني
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استحق حفل الميجا ستار محمد حماقي، ليلة رأس السنة ٢٠٢٠ لقب الأضخم والأكثر إقبالا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير وذلك داخل فندق دوسيت بالقاهرة الجديدة. 

افتتح حماقي الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنبه"، وسط عاصفة من التصفيق من هتافات الإعجاب بعدها حرص على تهنئة الجمهور بالعام الجديد ثم واصل فقرته بعدد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم"، "يزلزل"، "قدام الناس"، "جري ايه واهلي أحلي حاجة فيكي"، "ليه بيلموني"، "من قلبي بغني"، "من البداية"، "قادرين نعلمها"، وواحدة واحدة"، و"عمره ما يغيب" التي بالإضافة إلى "ام الدنيا".

تخلل الحفل كلمة ترحيب من حماقي باصدقائه من ضيوف الحفل من نجوم الفن والرياضة منهم نادر حمدي، الملحن تامر علي، الفنان محمد علي رزق وحرمه، الكابتن حسني عبد ربة وحرمه والكابتن شادي محمد والكابتن على جبر والكابتن احمدالشناوي والفنانة رانيا الملاح ويوسف شعراوى والفنانه ندي بهجت وزوجها والفنانه نورقدرى وزوجها والفنانة اسراء صابوني وكلوديا حنا والإعلامي تامر بشير والفنانة دانا الباز والإعلامية جيسى العاصي الفنان كريم مامون وذلك بفندق دوسيت.

وحضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وحرص علي إهداء جمهور الحفل أغنيته الجديدة بعنوان "عارف بحبك ليه"، التي اطلقها عبر قناته الخاص علي يوتيوب تزامنا مع احتفالات ليلة رأس السنة ٢٠٢٠ وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان تامر علي، وتوزيع تميم.
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
حماقي يُحيي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير (صور)
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