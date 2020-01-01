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"منصة ينبع الرقمية" تفوز بجائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة لعام 2019

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حصد مشروع "منصة ينبع الرقمية" لمركز مصادر التعلم في محافظة ينبع، من المملكة العربية السعودية جائزة "الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة" في دورتها الثانية لسنة 2019م.

وقالت المشرفة العامة على المنصة، أمينة مركز مصادر التعلم بمتوسطة وثانوية التحلية بينبع هيفاء أحمد الحربي، إن "منصة ينبع الرقمية" هي منصة إلكترونية مفتوحة يتمّ من خلالها تقديم خدمات تربوية تلبي احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتعمل على تنمية مهارات البحث والاستكشاف والتفاعل الإيجابي مع التطورات المعرفية والتقنية والتعامل الرشيد والمأمون مع الوسائط الرقمية والإنترنت، من خلال نشر محتوى تعليمي رقمي بشكل مفتوح.

وأضافت المشرفة العامة على المنصة، أن فوز مشروع "منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم"، جاءت تقديراً للجهد المبذول في إعدادها وتصميمها وإخراجها الفني؛ حيث تضمنت أكثر من 50 مورداً لمضامين تربوية وتعليمية مُجدية للأطر التربوية والطلاب؛ بما يتيح لهم التعامل معها والاستفادة من موادها المفتوحة، التي شارك فيها عددٌ من الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

كما لفتت، إلى أنه "سوف يتم تسلم الجائزة خلال افتتاح الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، المزمع عقدها في الإمارات، في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2020م".

ومن الجدير بالذكر، أن "جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة"، التي أطلقتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" تهدف إلى تشجيع التجديد التربوي، وتعزيز التنافسية وإبراز الكفاءات والقدرات الإبداعية لمختلف الفاعلين التربويين في مجال دمج التكنولوجيا التربوية، والتعريف بالمشاريع الرائدة في هذا المجال ودعمها ونشرها لتعميم أحسن الممارسات المرتبطة بدمج هذه التكنولوجيات في مجالات التربية والتعليم.

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الكلمات المفتاحية

ينبع منصة ينبع الرقمية الإيسيسكو

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