ساوثهامبتون يهزم توتنهام وليستر سيتي يسحق نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ساوثهامبتون فوزا صعبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامبتون :-

وسجل داني أنجز هدف فريق ساوثهامبتون الوحيد في المباراة بالشوط الأول، وتعرض هاري كين مهاجم فريق توتنهام للإصابة في الدقيقة 75 من الشوط الثاني ونزل ايريك لاميلا بديلا له، وألغى حكم المباراة هدفا للسبيرز عن طريق كين قبل خروجه من اللقاء.





نتيجة مباراة ليستر سيتي ضد نيوكاسل :-

وسحق فريق ليستر سيتي نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيمس بارك معقل نيوكاسل، وذلك في غياب المهاجم المخضرم جيمي فاردي للمباراة الثانية على التوالي.

نتيجة مباراة واتفورد وولفرهامبتون :-





ونجح واتفورد في تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره على حساب فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل دولوفيو هدف الفريق الأول وعزز دوكيري النتيجة، وجاء هدف الولفز الوحيد عن طريق بيدرو نيتو في الشوط الثاني.



