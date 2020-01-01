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كول كورة BEIN sPORT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي كورة HD

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:12 م
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يلتقي فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون ضمن الجولة الخادية والعشرون من الدوري الانجليزي 2020، يحتضن ملعب الأتحاد اليوم لقاء قوي للغاية يأمل فيه السيتيزن في الإنتصار للمرة الثانية علي التوالي ومواصلة الإنتصارات علي حساب نادي إيفرتون، يحتل المان سيتي المركز الثالث برصيد 38 نقطة ، بدأ هذا الموسم في حالة متذبذبة وغير جيدة بالمرة مقارنةً بالموسم الماضي الذي كان متصدراً فيه منذ أنطلاق الموسم ، واليوم يدخل اللقاء مفارقاً بينه وبين نادى ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني بـ 6 نقاط ، ويسعي في الفوز اليوم أمام إيفرتون من أجل الإقتراب من المركز الثاني والصدارة ، يأتي إيفرتون محتلاً المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء المعلق علي محمد علي..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 1 / يناير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد نادي إيفرتون اليوم في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي هي كلا من : برافو, كانسيلو, فيرناندينهو , غارسيا, ميندي, رودري, غوندوغان, رياض محرز, فودين, دي بروين, جيسوس، ويتواجد علي مقاعد الإحتياط كلا من : كارسون, والكر, ستيرلينغ, اغويرو, انجلينو, بيرناردو, دافيد سيلفا.

سيتم وضع البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون قبل اللقاء بساعة..

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