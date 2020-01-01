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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر KORA live يلا كوره رابط ماتش الأهلي هدف أزارو Azaro

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:10 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة COOL KOORA :-
كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمباراة فريق الأهلي ضد فريق مصر المقاصة والتي ستقام اليوم الأربعاء 1 يناير YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE وستكون تلك المباراة قوية ونارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط.
موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة YALA KOORA :-
وستقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق مصر المقاصة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.
يلا كورة وكان قد أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر عن قائمة الأهلي لمباراة مصر المقاصة، ويغيب رمضان صبحي عن المارد الاحمر خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع الفريق BEIN MATSH، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي "أفشة"، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.
خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.
يلا شوت حصري ويسعى النادي الأهلي لتحقيق المزيد من الانتصارات هذا الموسم في بطولة الدوري العام، وذلك بعدما فاز خلال 8 مباريات ماضية ولم يتعثر حتى الآن برصيد 24 نقطة KOORA STAR.

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