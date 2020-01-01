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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:59 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.كما تُذاع مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.


آخر استعدادات الأهلي لمُباراة مصر المقاصة الأربعاء في الدوري المصري الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة الأربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز


تابع لايف مباراة الأهلي ومصر المقاصة مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق مصر المقاصة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباك فريق الأهلي أي هدف في مرماه على الإطلاق.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي بهدفين دون مقابل في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.
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