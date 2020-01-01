«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly

حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.كما تُذاع مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.كما تُذاع مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

تابع لايف مباراة الأهلي ومصر المقاصة مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق مصر المقاصة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباك فريق الأهلي أي هدف في مرماه على الإطلاق.



