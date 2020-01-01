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أسقف نجع حمادي يستقبل وفد "القومي للمرأة"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:04 م
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الاستقبال
الاستقبال
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إستقبل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها للأقباط الارثوذكس، اليوم الأربعاء، وفد من المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا، بمقر المطرانية وسط مدينة نجع حمادي، لتقديم التهنئة لنيافته وللشعب القبطي بحلول العام الميلادي الجديد 2020.

وكان علي رأس الوفد الذي قدم التهنئة، تغريد حمادى اسماعيل رئيسة المجلس الفرعي بمحافظة قنا، منصورة محمد الراوى، ماجده صالح شرقاوى، أعضاء المجلس القومي للمرأة بقنا.

وكان الأنبا كيرلس، قد بعث، أمس الثلاثاء، برسالة تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وأعضاء المجمع المقدس والشعب القبطي، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
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المجلس القومي للمرأة العام الميلادي الجديد 2020 البابا تواضروس الثاني الانبا كيرلس

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