داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

علقت الفنانة داليا البحيري، على وفاة ابنتها خديجة ووالد ابنتها "قسمت" قائلة: "سألت الله إن كان يعرفني من بين ملايين البشر وإن كان يحبني، فجاءت الإجابة ‏أنه يحبني ولكن في صورة درس قاسي وهو فقدان خديجة".



وقالت "داليا" خلال حوارها مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الأربعاء، إنه رغم وقسوة الحدث، فستبقى ابنتها وديعة عادت إلى الله، مشيرة إلى أن ابنتها كانت ستعاني إذا عاشت وكانت ستتعب معها.



وأضافت: "حسيت إن ربنا أخدها عشان هي ترتاح، وعشان أنا كمان أقدر أقف على رجلي وهي تبقى ‏في مكان أحسن، لأني كنت هتألم في كل مرة بشوفها وبشوف صحابها، لأن هي ما كانتش هتعيش حياة طبيعية، ‏الواحد بيعمل اللي يقدر عليه بس مهما عملتي بيبقى في حاجات أكبر منك".

