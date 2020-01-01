إنبي يخطف تعادلًا قاتلًا من الإسماعيلي في الدوري

انتزع فريق انبي تعادلا ثمينًا من فريق الاسماعيلي بهدف لمثله في الوقت القاتل من المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء 1 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.









جاءت بداية المباراة هادئة وسيطر الحذر على أداء الفريقين خشية استقبال هدف مبكر، وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على مرمي الفريقين.









وحاول فريق الإسماعيلي الضغط الهجومي المكثف على دفاعات فريق انبي بعد مرور 18 دقيقة من زمن اللقاء، بحثا عن تسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول، ولجأ لاعبو الدراويش للتسديدات القوية من خارج منطقة جزاء الفريق البترولي ولكنها لم تسفر عن أي أهداف.









وشهد الشوط الأول تبديل اضطراري في صفوف فريق انبي بخروج محمود غالي بعد اصابته في الدقيقة 39 ودخل، عبد الرحمن عماد بدلا منه.









لم يختلف الوضع كثيرًا في الشوط الثاني وانحصر اللعب في منتصف الملعب أوقات طويلة، وشهد استحواذ متبادل على الكرة من لاعبي الفريقين، وغابت الخطورة الحقيقية على مرمي كلاهما، واستمر التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجة المباراة.









استمرت المحاولات من جانب كلا الفريقين لخطف هدف التقدم لكن دون جدوي.









وفي الدقيقة 77 نجح عماد حمدي في احراز هدف التقدم للإسماعيلي بعد كرة عرضية أرسلها عبد الرحمن مجدي داخل منطقة جزاء الفريق البترولي اصطدمت بقدم محمد الشامي ووصلت لـ"حمدي" يمين منطقة الجزاء ليسددها في الشباك.









وقام فريق انبي بالضغط الهجومي المكثف في الدقائق الأخيرة من المباراة بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وبالفعل نجح عمر فتحي في الحصول على ركلة جزاء للفريق البترولي بالدقيقة 86 سجل منها رامي صبري هدفًا لفريقه بالدقيقة 88 ، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.









بتلك النتيجة يرتفع رصيد انبي إلي 15 نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل الإسماعيلي إلي 14 نقطة ويحتل المركز التاسع.



