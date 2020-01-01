watch live| مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020 في الدوري المصري.. يلا شوت مباشر

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

ويستضيف ملعب السلام مباراة الأهلى القادمة ببطولة الدوري المصري أمام فريق مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة KOORA GOAL ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي اليوم KOORA LIVE ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلى ومصر المقاصة YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة YALLA SHOOT .









القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

يحل فريق الأهلي ضيف ثقيل على مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة KOORA LIVE، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي اليوم KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلى ومصر المقاصة YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة KOORA GOAL .









ويحتل الأهلى المركز الأول برصيد 24 نقطة من الفوز فى كل المباريات التى خاضها الفريق تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينى فايلر بينما مصر المقاصة يعانى تحت قيادة المدير الفنى أحمد حسام ميدو برصيد 9 نقاط فى المركز 14.









كورة ستار شاهد مباراة الاهلى ومصر المقاصة، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلى ومصر المقاصة KOORA STAR ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلى ومصر المقاصة KOORA STAR ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة KOORA GOAL ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي اليوم KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلى ومصر المقاصة YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة KOORA ONLINE.



