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الصراع يشتعل بين كبار أوروبا على ضم نجم أرسنال

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:53 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أشتعل الصراع في الساعات القليلة الماضية بين كبار أوروبا للتعاقد مع واحد من نجوم نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


إنتر ميلان يستهدف ضم أوباميانج

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع الجابوني بير إيمريك إوباميانج مهاجم نادي أرسنال في الشتاء الحالي.


وأشارت الصحيفة إلى أن نادي إنتر ميلان بدأ في التفاوض مع اللاعب بشكل مبدأي لمعرفة رأيه في الانضمام للنادي في يناير الجاري ومطالبه.


منافسة قوية تنتظر ميلان لضم أوباميانج

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة قوية تنتظر نادي إنتر ميلان لضم أوباميانج في الشتاء حيث يرغب نادي برشلونة الإسباني هو الأخر في ضم اللاعب لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.


موقف أوباميانج من الرحيل عن أرسنال والنادي المفضل له

وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية الإنجليزية فإن إيمريك أوباميانج بالفعل حسم يرغب في الرحيل عن صفوف نادي أرسنال في الشتاء الحالي.


كما كشفت التقارير أن أوباميانج أظهر رغبة كبيرة في الانضمام إلى نادي برشلونة في حالة رحيله بالفعل عن صفوف نادي أرسنال هذا الشتاء.


مشاركات أوباميانج مع نادي أرسنال هذا الموسم

وقد شارك بير إيمريك أوباميانج في 28 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع هدف وحيد.
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