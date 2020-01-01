Advertisements
Advertisements
Advertisements

قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود غدًا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز والتي تقام على ملعب المكس بالإسكندرية في الثانية والنصف ظهر الخميس.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري

خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عمر العيوني - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الكرواتي أنتي تشاتشيتش أنتي تشاتشيتش

أخبار تهمك

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تفاصيل صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

KORA ON LINE | مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح مباشر «الاتحاد» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يهاجم مجلس الأهلي في اجتماع الاستبدال

منذ ساعة و نصف

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 7 ساعات

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

عرض تاريخي.. برشلونة يفاجئ ميسي بالصفقة القادمة

منذ أقل من ساعتين

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسميا.. بيراميدز يعلن قيد 25 لاعبا في قائمته الإفريقية

أنطوي يقود تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود في موقعة الكأس

تشكيل بيراميدز أمام بتروجت.. أنطوي وعيسي في الهجوم

تشكيل بيراميدز الرسمي أمام بطل موريتانيا في الكونفدرالية

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة غدًا

ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز أمام الجونة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:28 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

02:06 م

الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

05:40 م

مرتضى منصور يهاجم مجلس الأهلي في اجتماع الاستبدال

05:54 م

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status