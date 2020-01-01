هل يحق للقاتل أن يرث المقتول؟.. على جمعة يجيب (فيديو)

وأوضح "جمعة"، عبر صفحته على موقع "يوتيوب"، مساء الأربعاء، أن السائل يخبرنا أن رجل أغرى غيره على قتل أخيه، فحكمت المحكمة على القاتل المباشر بالإعدام، وعلى المحرّض بالأشغال الشاقة المؤبدة، فهل يرث هذا الشخص من أخيه المقتول؟.



فأجاب قائلا: "الشخص يمنع من الميراث في ثلاثة أحوال وهي: القتل، والرق، واختلاف الدين".



وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن الأئمة اختلفوا حول حكم أن يرث القاتل، فقال الشافعي، إنه يحرم من الميراث على أي حال، سواء كان على حق أو غير حق، أو قاتل مباشر أو متسبب، فحتى القاضي إذا حكم على أبيه بالإعدام لا يرثه، فالقاتل لا يرث عند الشافعي بالعموم سدًا للذريعة ومنعًا للفساد، فكل أحوال القتل حتى الخطأ لا يرث فيه، وقال جمعة: "فإذا عرضت تلك القضية عليّ في الإفتاء سأفتي بألا يرث، حتى وإن لم يكن هو القاتل المباشر".



وأشار إلى أن ما قاله الإمام أبوحنيفة في هذه القضية حيث يرى أن من يحرم من الميراث هو القاتل المباشر وليس المتسبب، لكن إذا كان هناك اتفاق بينهما فهذا يعد قتلا بالتحريض والتحريض حكمه المنع.



رد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل أحد المواطنين: "هل يجوز أن يرث الأخ القاتل شقيقه المقتول؟".