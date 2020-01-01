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مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:46 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ومصر المقاصة الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث فريق الأهلي عن تحقيق انطلاقة مثالية في العام الجديد 2020، وذلك حينما ينزل ضيفاً ثقيلاً للغاية على فريق مصر المقاصة المتعثر في الآونة الأخيرة رفقة مديره الفني الكابتن أحمد حسام ميدو، على أن يحتضن ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة مساء يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 هذه المباراة المرتقبة بين الطرفين.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الحادية عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة الاربعاء في الدوري المصري الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد مصر المقاصة بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

  • الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
  • التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
  • السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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