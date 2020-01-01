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دعاء استقبال العام الجديد 2020 (فيديو)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:48 م
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الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
كساب أحمد
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استقبل الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، العام الميلادي الجديد 2020، بدعاء يزيح الهم ويصرف السوء.

وقال "عبد المعز"،: "نسأل المولى أن يجعل العام الميلادي الجديد عام بركة ويسر ورزق وسعة وعافية، اللهم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، اغفر لنا واهدنا وعافنا وارزقنا وأجبرنا واسطرنا ووفقنًا وسددنا وثبتنا واحفظنا وانصرنا، اللهم أشرح صدورنا ويسر أمورنا وأغفر ذنوبنا واحفظ أوطننا واشفي مرضانا ولا تخيب رجائنا ولا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته".

وتابع: "اللهم أن نسألك العافية من كل بلية ونسال دوام العافية والشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس ونسألك الهدى والتقى والعفاف ونعوذ بك من الشر كله واجعل أول هذا العام صلاحًا وآخره فلاحًا وبدل أحوالنا إلى أحسن حال".

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الكلمات المفتاحية

دعاء استقبال العام الميلادي الجديد 2020 العافية والشكر الشيخ رمضان عبد المعز

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