Advertisements
Advertisements
Advertisements

مكرم محمد أحمد: مصر تبذل جهود كبيرة للوصول لاتفاق عالمي تجاه الأزمة الليبية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:47 م
Advertisements
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
أمنية فوزي
Advertisements
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تحاول قدر الإمكان تسوية الأمر في ليبيا بالطريقة السياسية تجنبًا للمواجهة العسكرية.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تبذل العديد من الجهود للوصول لاتفاق عالمي تجاه الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن مصر تملك من الإمكانيات العسكرية اللازمة التي تؤهلها لهذا الأمر، ولكن الحرب خسارة في النهاية، مؤكدًا أن مصر قادرة على المواجهة العسكرية في ليبيا إذا استدعى الأمر ذلك، ولكنها تبحث عن الحلول السلمية أولًا.

وأشار إلى أن أغلب دول العالم تدعم مصر في موقفها المناهض للميليشات المسلحة في ليبيا المدعومة من أردوغان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكرم محمد أحمد مصر ليبيا اردوغان اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

منذ ساعتين

KORA ON LINE | مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح مباشر «الاتحاد» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يهاجم مجلس الأهلي في اجتماع الاستبدال

منذ ساعة و 27 دقيقة

آخر تفاصيل صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

عرض تاريخي.. برشلونة يفاجئ ميسي بالصفقة القادمة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية المصري يبحث مع سلامة الأوضاع في ليبيا

التفاصيل الكاملة.. "السيسي" يشارك في قمة القادة المعنيين بالشأن الليبى

أبو الغيط يبحث مع غسان سلامة مستجدات الأوضاع في ليبيا

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

مكرم محمد: تصرفات أردوغان أدت إلى نفور العالم العربي منه (فيديو)

اتصالات عاجلة.. جهود مصر لحل الأزمة الليبية ووقف المخطط التركي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:28 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

02:06 م

الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

05:40 م

مرتضى منصور يهاجم مجلس الأهلي في اجتماع الاستبدال

05:54 م

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status