مكرم محمد أحمد: مصر تبذل جهود كبيرة للوصول لاتفاق عالمي تجاه الأزمة الليبية

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تحاول قدر الإمكان تسوية الأمر في ليبيا بالطريقة السياسية تجنبًا للمواجهة العسكرية.



وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تبذل العديد من الجهود للوصول لاتفاق عالمي تجاه الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن مصر تملك من الإمكانيات العسكرية اللازمة التي تؤهلها لهذا الأمر، ولكن الحرب خسارة في النهاية، مؤكدًا أن مصر قادرة على المواجهة العسكرية في ليبيا إذا استدعى الأمر ذلك، ولكنها تبحث عن الحلول السلمية أولًا.



وأشار إلى أن أغلب دول العالم تدعم مصر في موقفها المناهض للميليشات المسلحة في ليبيا المدعومة من أردوغان.

