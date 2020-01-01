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سارة الشامي تشارك جمهورها بصورة جديدة من كواليس فيلمها الجديد "ماكو"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:00 م
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سارة الشامي
سارة الشامي
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة سارة الشامي، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة لها في أحدث إطلالتها الجديدة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .



وعلقت" الشامي" على الصورة:" فيلم ماكو قريب إن شاء الله..الخطر بيقرب" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها.


ظهرت سارة الشامي في الصورة، مرتدية بلطو بيچ، ذات أكمام طويلة واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط وظهرت بشكل أنيق ولائق .


فيلم"ماكو":

شاركت الفنانة سارة الشامي، في بطولة هذا الفيلم وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، نيقولا معوض، ناهد السباعي، محمد مهران، منة فضالي، خالد أنور .


يشار أن آخر أعمال الفنانة سارة الشامي، شاركت في مسلسل"الأب الروحي"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، محمد عبد السيد، محمود حجازى، أحمد النجار، فهد شلبي، عمر الدميرى .
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