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هوايته إثارة الجدل.. أحمد الفيشاوي يحتفل برأس السنة بطريقة غريبة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:53 م
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احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
لمياء علي
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احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بالعام الجديد بتصرف غريب، أثار الجدل به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشر "الفيشاوي"، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وظهر من خلاله وهو يتناول الفسيخ الأمر الذي لفت الأنظار بين جمهوره.

وعلق الفيشاوي على الفيديو قائلًا: "احتفالي برأس السنة، الأمر الذي تفاعل معه متابعيه من خلال خاصية التعليقات ومنهم من تقبل فكرة تناول الفسيخ في هذه الليلة والبعض الآخر هاجمه بشدة".

جدير بالذكر أن الفيشاوي  يشارك فى بطولة فيلم أشباح أوروبا بجانب كل من "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، وأروى جودة، عباس أبو الحسن، محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق وتم طرح البرومو التشويقي استعدادًا لطرحه.
هوايته إثارة الجدل.. أحمد الفيشاوي يحتفل برأس السنة بطريقة غريبة
هوايته إثارة الجدل.. أحمد الفيشاوي يحتفل برأس السنة بطريقة غريبة
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