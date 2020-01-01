Advertisements
Advertisements
Advertisements

برايتون ضد تشيلسي 1/1 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:44 م
Advertisements
برايتون ضد تشيلسي
برايتون ضد تشيلسي
Advertisements

برايتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

برايتون ضد تشيلسي، تعادل فريق برايتون على ضيفه تشيلسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "فالمر" معقل طيور النورس، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.

ملخص وأهداف مباراة برايتون ضد تشيلسي في الدوري
سجل تشيلسي هدفه الوحيد في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب سيزار أزبيليكويتا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتعادل الإيراني رضا جهانبخش لطيور النورس في الدقيقة 84 سددها بضربة خلفية مزدوجة ليفشل الحارس في التصدي لها، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/1.

وبهذه النتيجة، رفع برايتون رصيده بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى النقطة 24 في المركز الثالث عشر، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 36 في المركز الرابع.

وبدأ تشيلسي مباراته أمام برايتون بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - كورت زوما – أنطونيو روديجر - ريس جيمس.

خط الوسط: نجولو كانتي - جورجنيهو - ميسون ماونت.

خط الهجوم: تامي أبراهام – ويليان – كريستيان بوليسيتش.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة برايتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة برايتون وتشيلسي في الدوري مباراة برايتون وتشيلسي اليوم مباراة برايتون ضد تشيلسي في الدوري برايتون وتشيلسي برايتون ضد تشيلسي الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ حوالي 4 ساعات

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 6 ساعات

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

منذ 35 دقيقة

أندية الممتاز تغيب عن عمومية الجبلاية داخل الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 4 ساعات

عرض تاريخي.. برشلونة يفاجئ ميسي بالصفقة القادمة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تشيلسي ضد برايتون.. البلوز يفوز (1/2) على طيور النورس بالبريميرليج

ملخص وأهداف مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي (فيديو)

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 30/10/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية

ملخص وأهداف مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس 2-0 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

إيفرتون ضد تشيلسي 1/3 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

تشيلسي‬‎ ضد ساوثهامبتون 2/0 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

05:18 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status