برايتون ضد تشيلسي 1/1 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





برايتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي





برايتون ضد تشيلسي، تعادل فريق برايتون على ضيفه تشيلسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب " فالمر" معقل طيور النورس، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





ملخص وأهداف مباراة برايتون ضد تشيلسي في الدوري

سجل تشيلسي هدفه الوحيد في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب سيزار أزبيليكويتا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتعادل الإيراني رضا جهانبخش لطيور النورس في الدقيقة 84 سددها بضربة خلفية مزدوجة ليفشل الحارس في التصدي لها، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/1.





وبهذه النتيجة، رفع برايتون رصيده بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى النقطة 24 في المركز الثالث عشر، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 36 في المركز الرابع.





وبدأ تشيلسي مباراته أمام برايتون بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - كورت زوما – أنطونيو روديجر - ريس جيمس.

خط الوسط: نجولو كانتي - جورجنيهو - ميسون ماونت.

خط الهجوم: تامي أبراهام – ويليان – كريستيان بوليسيتش.



بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة برايتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي:-