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الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:40 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
متابعات
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن ريال مدريد الإسباني بدأ فعليًا التحرك بقوة لضم أكبر صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع لو10 سبورت الفرنسي، أن ريال مدريد الإسباني أجرى اتصالات أولية مؤخراً مع ممثلي نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، تمهيداً للتعاقد معه.



أوضح الموقع الفرنسي أن النادي "الملكي" أراد من هذه المحادثات بناء أساس للمفاوضات التي يُمكن أن تتم بحلول الصيف المقبل.



وذكر التقرير أيضاً أن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، تحدث مع ماني بالفعل لإخباره برغبته في الحصول على خدماته.



وأوضح موقع لو10 سبورت، أن مدرب "لوس بلانكوس" يبحث عن هداف عالمي جديد يُجاور الفرنسي كريم بنزيما، ويعتقد أن أسد التيرانجا هو الرجل المناسب لهذه المهمة.



ويُعزز مساعي ريال مدريد للتوقيع مع ماني أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة، مغادرة عدد من لاعبي الخط الأمامي مثل الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز.
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ليفربول صلاح ساديو ماني ريال مدريد

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