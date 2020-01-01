الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن ريال مدريد الإسباني بدأ فعليًا التحرك بقوة لضم أكبر صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكر موقع لو10 سبورت الفرنسي، أن ريال مدريد الإسباني أجرى اتصالات أولية مؤخراً مع ممثلي نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، تمهيداً للتعاقد معه. وذكر موقع لو10 سبورت الفرنسي، أن ريال مدريد الإسباني أجرى اتصالات أولية مؤخراً مع ممثلي نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، تمهيداً للتعاقد معه.







أوضح الموقع الفرنسي أن النادي "الملكي" أراد من هذه المحادثات بناء أساس للمفاوضات التي يُمكن أن تتم بحلول الصيف المقبل.







وذكر التقرير أيضاً أن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، تحدث مع ماني بالفعل لإخباره برغبته في الحصول على خدماته.







وأوضح موقع لو10 سبورت، أن مدرب "لوس بلانكوس" يبحث عن هداف عالمي جديد يُجاور الفرنسي كريم بنزيما، ويعتقد أن أسد التيرانجا هو الرجل المناسب لهذه المهمة.