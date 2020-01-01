حماقي يشعل حفل الكريسماس بالتجمع بحضور نجوم الرياضة والمجتمع (صور)

أشعل النجم محمد حماقي، حفل الكريسماس بإحدى فنادق التجمع الكبرى.

وقدم حماقي باقة كبيرة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة منها: "احلى حاجة فيكي اية، ووحدة وحدة، وياستار"، وغيرها من الاغاني التي تفاعل معها الحضور.

حضر الحفل نخبة كبيرة من نجوم الرياضة والاعلام والمجتمع من بينهم الكابتن شادي محمد وحسني عبد ربة وعلى جبر ونبيل دونجا والاعلامي ممدوح موسى والفنان نادر حمدي والمنتج حمدي بدر والعميد شريف الصفتي ورجل الاعمال اشرف سويلم.

نظم الحفل اشرف سويلم ونيرمين سيف.