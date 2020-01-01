Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل وعد الزمالك لكاسونجو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements
وعد مسئولو نادي الزمالك لاعبهم الكونغولي كابونجو كاسونجو بقيده في قائمة الفريق الشتوية خلال الفترة المقبلة.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للزمالك خلال الأيام الماضية تمهيدًا لقيده في قائمة الفريق بشكل رسمي والاعتماد عليه في المباريات.

وعاد كاسونجو لصفوف الزمالك بعد فسخ نادي الوداد المغربي تعاقده معه وأصبح على ذمة نادي الزمالك من جديد.

وكان كاسونجو شارك في تدريبات الزمالك الجماعية بداية من أمس الثلاثاء بعد غياب عام كامل، منذ رحيله في يناير الماضي إلى الدوري السعودي عن طريق بوابة نادي الوحدة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.


ومن المقرر أن تكون عودة كاسونجو على حساب المغربي خالد بوطيب، الذي يتسنى على مسئولي الزمالك رفعه من قائمة الفريق الأبيض لإتاحة مكان جديد في قائمة اللاعبين الأجانب قبل قيد كاسونجو.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم كاسنجو دوري ابطال افريقيا خالد بوطيب جدول مبارايات اليوم مصر الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

أندية الممتاز تغيب عن عمومية الجبلاية داخل الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 4 ساعات

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 6 ساعات

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

منذ 34 دقيقة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

عرض تاريخي.. برشلونة يفاجئ ميسي بالصفقة القادمة

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ حوالي 3 ساعات

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"سرقوا حسابي" لبراءة المدير التنفيذي للزمالك من أزمة خالد بوطيب

الزمالك يستغني عن نجميه ويتمسك بأيمن حفني

مالاتيا سبور يكشف عن التفاصيل المادية لانضمام خالد بوطيب للزمالك

الزمالك يحصل على "فلوس" كاسونجو من الوحدة السعودي

الزمالك يرفض رحيل حميد أحداد

الزمالك يحسم موقف المعارين بشكل نهائي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

05:18 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status