قنوات مفتوحة| إعرف موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال القادمة والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز live

تنطلق قمة الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم، أولى مباريات الفريقين في العام الجديد 2020.







نستعرض لكافة متابعي الساحرة المستديرة اليوم ،موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال ضمن مباريات الدوري الإنجليزي والتي ستقام خلال الساعات المقبلة.







نادي مانشستر يونايتد بقيادة المدير الفني أولى جولنار سولشاير يحتل المركز الخامس برصيد واحد وثلاثون نقطة وبفارق أربعة نقاط عن المركز الرابع.







بينما فريق أرسنال بقيادة المدير الفني الجديد ميكيل أرتيتا يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد أربعة وعشرون نقطة فقط حتى الآن.







بداية أرسنال للموسم كانت كارثية مع المدير الفني أوناي إيمري، أول مباراة لأرتيتا كانت أمام تشيلسي في الجولة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف.







فريق مانشستر يونايتد مع سولشاير يقدم أداء مقبول خلال الفترة الأخيرة ويتقدم بخطى ثابتة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.







تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

من المحتمل أن يلعب مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام أرسنال بالتشكيل التالي:







حراسة المرمي: دافيد دي خيا

خط الدفاع: يونغ، فيكتور لينديلوف، هاري ماغوير، وليامز

خط الوسط: سانتوس، ماتيتش، دانيل جيمس، بيريرا، ماركوس راشفورد

خط الهجوم: أنطوني مارسيال



تشكيل أرسنال المتوقع

من المحتمل أن يلعب أرسنال مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:







حراسة المرمي: لينو

خط الدفاع: ميتلاند، باباستاثوبولو، دافيد لويز، ساكا

خط الوسط: توريرا، جرانيت شاكا، نيلسون، مسعود اوزيل، بيير اوباميانج

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت



يعاني أرسنال من غيابات عديدة في خط الهجوم بالتحديد أبرزها غياب الوافد الجديد نيكولاس بيبي لأسباب فنية وكذلك غياب الوافد الجديد تيرني بسبب الإصابة.







موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

ستكون مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات معقل نادي أرسنال الإنجليزي.





