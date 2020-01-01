مطرانية الفيوم: رسم 96 شماس جديد وترقية 63 شماس آخر من القدامى إلى رتب أعلى

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم، برسم 96 شماس جديد، وترقية 63 شماس آخر من القدامى إلى رتب أعلى، خلال قداس العام الميلادي الجديد، فجر اليوم.



وقد ترأس مطران الفيوم، قداس ليلة رأس السنة الميلادية، وصلاة العام الجديد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، وسط حضور لفيف من القساوسة والقمامصة، وأسر الشمامسة الجدد والأقباط، الذين أدوا صلاة ليلة رأس السنة، بالكنيسة، بالتزامن مع الاحتفالات في جميع كنائس المحافظة.