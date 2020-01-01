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عاجل.. مصرع سيدة ورضيعها أسفل عجلات القطار في كفر الزيات (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:27 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت محطة قطار كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل، مصرع سيدة ونجلها الرضيع أسفل عجلات قطار قادم من القاهرة ومتجة إلى الإسكندرية، وذلك أثناء عبورهم المخالف على شريط السكة الحديد.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية أخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بمصرع سيدة ورضيعها ٥ شهور أسفل عجلات القطار أثناء مرورهم من امام الرصيف.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية الى مكان الحادث لتحديد هوية المتوفيبن ونقل جثتهم إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عاجل.. مصرع سيدة ورضيعها أسفل عجلات القطار في كفر الزيات (صور)
عاجل.. مصرع سيدة ورضيعها أسفل عجلات القطار في كفر الزيات (صور)
عاجل.. مصرع سيدة ورضيعها أسفل عجلات القطار في كفر الزيات (صور)
عاجل.. مصرع سيدة ورضيعها أسفل عجلات القطار في كفر الزيات (صور)
عاجل.. مصرع سيدة ورضيعها أسفل عجلات القطار في كفر الزيات (صور)
عاجل.. مصرع سيدة ورضيعها أسفل عجلات القطار في كفر الزيات (صور)
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مصرع سيدة مصر كفر الزيات اخبار

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