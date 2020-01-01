مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال live

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 1 / 1 / 2020، أبرزها مباراة أرسنال ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومواجهة مصر المقاصة ضد الأهلي في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ11"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة الإسماعيلي ضد إنبي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مصر للمقاصة ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ21"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراة برايتون ضد تشيلسي، ومواجهة بيرنلي ضد أستون فيلا، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهات واتفورد ضد وولفرهامبتون، وساوثهامبتون ضد توتنهام، ونيوكاسل ضد ليستر سيتي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مانشستر سيتي ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





نوريتش سيتي ضد كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.





وست هام يونايتد ضد بورنموث، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.





أرسنال ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"

الاتحاد ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 5:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.



