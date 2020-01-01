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"لبيعها في السوق السوداء".. حبس مسئول محطة وقود بالجيزة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:23 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مدير مسئول عن محطة وقود بنطاق دائرة قسم العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتجميعه كمية من الوقود قُدرت بمبلغ 170 ألف جنيهًا، ومحاولة بيعها بأزيد من سعرها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة، أنه وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة تفيد تجميع المدير المسئول عن محطة وقود بدائرة قسم شرطة العمرانية، كميات كبيرة من المواد البترولية تمهيدا لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة تم ضبط المتهم وبمداهمة المحطة المشار إليها تم ضبط (24،00) لتر "بنزين" خلاف الرصيد الأصلى للمواد البترولية بالمحطة المُثبت دفتريًا دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمى في السوق السوداء، وقدرت قيمة المضبوطات بـ (170375) جنيها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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مصر بنزينة السوق السوداء اخبار

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